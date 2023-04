Ucraina, Russia: “Abbiamo aumentato produzione di armi” (Di sabato 1 aprile 2023) (Adnkronos) – Il ministro della Difesa russo Sergey Shoigu ha annunciato l’aumento della produzione di armi ad alta precisione: “I passi per ampliare le capacità e migliorare la produttività hanno permesso di aumentare in modo significativo la produzione di armi per le truppe, comprese le armi convenzionali e ad alta precisione. Tutto questo ci consente di raggiungere gli obiettivi fissati dal comandante in capo sulla base della pianificazione dell’operazione militare speciale”. Shoigu ha tenuto oggi una riunione sul tema dei rifornimenti di armi alle truppe, nel corso della quale “ha ascoltato i rapporti sulla situazione attuale e ha incontrato i comandanti e i vice ministri della Difesa”. Lo scrive la Tass, citando una nota del ministero, secondo cui Shoigu ha assicurato che “il ... Leggi su italiasera (Di sabato 1 aprile 2023) (Adnkronos) – Il ministro della Difesa russo Sergey Shoigu ha annunciato l’aumento delladiad alta precisione: “I passi per ampliare le capacità e migliorare la produttività hanno permesso di aumentare in modo significativo ladiper le truppe, comprese leconvenzionali e ad alta precisione. Tutto questo ci consente di raggiungere gli obiettivi fissati dal comandante in capo sulla base della pianificazione dell’operazione militare speciale”. Shoigu ha tenuto oggi una riunione sul tema dei rifornimenti dialle truppe, nel corso della quale “ha ascoltato i rapporti sulla situazione attuale e ha incontrato i comandanti e i vice ministri della Difesa”. Lo scrive la Tass, citando una nota del ministero, secondo cui Shoigu ha assicurato che “il ...

