Ucraina, la diretta – Bombe su Kherson, tre civili uccisi. Il generale Usa Milley: “Improbabile cacciare i russi dal Paese entro l’anno” (Di sabato 1 aprile 2023) Putin firma la nuova strategia di politica estera: “Eliminare il dominio dei Paesi ostili”. L’intelligence britannica: “Il Capo di Stato maggiore russo Gerasimov è in bilico, troppi fallimenti”. Perquisito il metropolita di Kiev Pavel: “Mi accusano di aver maledetto Zelensky” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 1 aprile 2023) Putin firma la nuova strategia di politica estera: “Eliminare il dominio dei Paesi ostili”. L’intelligence britannica: “Il Capo di Stato maggiore russo Gerasimov è in bilico, troppi fallimenti”. Perquisito il metropolita di Kiev Pavel: “Mi accusano di aver maledetto Zelensky” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... petergomezblog : Ucraina, la diretta – Orban: la Ue valuta invio di peacekeeper. Medvedev: “Tornerebbero nelle bare”. Putin vara nuo… - SkyTG24 : Guerra Ucraina Russia, news. Mosca assume da oggi presidenza Consiglio sicurezza Onu. LIVE - Azzurri : Gli 11 #Azzurrini ?? scelti da Paolo Nicolato per #Italia ???? ?? #Ucraina ???? ?? In diretta streaming dalle 19.30 su… - fattoquotidiano : Ucraina, la diretta – Bombe su Kherson, tre civili uccisi. Il generale Usa Milley: “Improbabile cacciare i russi da… - Valenti55923772 : RT @MediasetTgcom24: Usa, improbabile che Kiev cacci i russi per quest'anno #guerra #ucraina #russia #1aprile -