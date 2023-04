Tutto quello che c’è da sapere sull’incriminazione di Trump (Di sabato 1 aprile 2023) Donald Trump è il primo ex presidente della storia degli Stati Uniti ad essere sottoposto ad un processo penale. Il Gran Giurì di Manhattan lo ha infatti incriminato in relazione ad un’indagine relativa al pagamento di 130.000 dollari che l’avvocato di Trump, Michael Cohen, avrebbe effettuato alla pornostar Stormy Daniels prima delle elezioni presidenziali del InsideOver. Leggi su it.insideover (Di sabato 1 aprile 2023) Donaldè il primo ex presidente della storia degli Stati Uniti ad essere sottoposto ad un processo penale. Il Gran Giurì di Manhattan lo ha infatti incriminato in relazione ad un’indagine relativa al pagamento di 130.000 dollari che l’avvocato di, Michael Cohen, avrebbe effettuato alla pornostar Stormy Daniels prima delle elezioni presidenziali del InsideOver.

