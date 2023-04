Turismo, per Pasqua e 25 aprile in viaggio 16 milioni di italiani (Di sabato 1 aprile 2023) Oltre 16 milioni gli italiani pronti a partire per Pasqua e 25 aprile. Senza contare 2,5 milioni di indecisi, saranno almeno 8 milioni i vacanzieri Pasquali, di cui il 60% farà 2 notti fuori casa, ma uno su dieci “si allungherà” anche per tutta la settimana. Destinazioni all’interno della propria regione per uno su due mentre, della restante metà, 8 viaggeranno altrove ma sempre in Italia e 2 verso l’estero. Le località di mare sono le più ambite (22%) seguite da città d’arte e borghi (assieme 28%) per una spesa complessiva attorno ai 4 miliardi di euro. Sono le previsioni dell’Osservatorio sul Turismo di Confcommercio di Swg. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 1 aprile 2023) Oltre 16glipronti a partire pere 25. Senza contare 2,5di indecisi, saranno almeno 8i vacanzierili, di cui il 60% farà 2 notti fuori casa, ma uno su dieci “si allungherà” anche per tutta la settimana. Destinazioni all’interno della propria regione per uno su due mentre, della restante metà, 8 viaggeranno altrove ma sempre in Italia e 2 verso l’estero. Le località di mare sono le più ambite (22%) seguite da città d’arte e borghi (assieme 28%) per una spesa complessiva attorno ai 4 miliardi di euro. Sono le previsioni dell’Osservatorio suldi Confcommercio di Swg. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CharlyMatt : Il ministro del Turismo Santanché propone più soldi per i giovani che lavorano nel weekend, così da incentivarli.… - DarioNardella : Queste iniziative sono deleterie per l’ambiente e non hanno niente a che fare con la nostra idea di turismo e di va… - DSantanche : La galleria degli Uffizi classificata tra i migliori 20 musei del mondo. Un risultato che ci rende orgogliosi e che… - ottopagine : La 1000 miglia sbarca in Costiera Amalfitana: «Un volano per il turismo» #Maiori - just_the_guide : RT @agta_guide: Sta per chiudere a Bergamo la Agri Travel Expo, la fiera internazionale del turismo slow. AGTAR era presente con la DMO Ti… -