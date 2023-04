Tunisia: Gentiloni, 'stabilizzare economia premessa per gestire flussi migratori' (Di sabato 1 aprile 2023) Cernobbio (Como), 1 apr. (Adnkronos) - La Tunisia è un Paese "che ha bisogno di collaborazione, perché sia la sfida economica che la sfida migratoria lo stanno mettendo sotto pressione". Lo afferma il commissario europeo per l'economia, Paolo Gentiloni, a pochi giorni dalla sua visita per valutare la praticabilità di un piano europeo di assistenza finanziaria al paese nordafricano. Sul piano economico la collaborazione "consiste innanzitutto nel collaborare per rendere possibile la conclusione del programma del fondo monetario entro il mese di maggio. C'è ancora un punto del negoziato su cui è utile se possibile dare una mano, perché poi attaccata al programma del fondo monetario potrebbe arrivare l'assistenza finanziaria dell'Unione Europea, che sarebbe molto consistente, e poi anche di singoli Paesi, come la Francia ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 1 aprile 2023) Cernobbio (Como), 1 apr. (Adnkronos) - Laè un Paese "che ha bisogno di collaborazione, perché sia la sfida economica che la sfidaa lo stanno mettendo sotto pressione". Lo afferma il commissario europeo per l', Paolo, a pochi giorni dalla sua visita per valutare la praticabilità di un piano europeo di assistenza finanziaria al paese nordafricano. Sul piano economico la collaborazione "consiste innanzitutto nel collaborare per rendere possibile la conclusione del programma del fondo monetario entro il mese di maggio. C'è ancora un punto del negoziato su cui è utile se possibile dare una mano, perché poi attaccata al programma del fondo monetario potrebbe arrivare l'assistenza finanziaria dell'Unione Europea, che sarebbe molto consistente, e poi anche di singoli Paesi, come la Francia ...

