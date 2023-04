“Tubular Bells” compie 50 anni | nuova edizione per il capolavoro di Mike Oldfield

(Di sabato 1 aprile 2023) MILANO – “” disarà ristampato in doppio vinile e cd e verrà pubblicato il prossimo 26 maggio per celebrare il suo 50°versario. Questa raccolta speciale presenta una demo inedita realizzata dacinquefa e poi accantonata: “4 Intro” è al momento l’ultima traccia scritta dall’artista è può essere considerata la perfetta conclusione di questo incredibile album storico. L’intero progetto è stato supervisionato dae la versione in vinile di “– 50thversary Edition” contiene una rimasterizzazione del mix originale del 1973 in half-speed realizzata da Miles Showell ad Abbey Road e un secondo ...

Come il tema musicale di Mike Oldfield da, ipnotico e spiazzante e il cui successo oltre il film fece sì che, risuonando alla radio, innescasse il ricordo proustiano del diavolo Pazuzu ...Sempre in Inghilterra, fa il suo esordio Mike Oldfield , ventenne pluristrumentista, che pubblica, per la neonata etichetta Virgin Records di Richard Branson, album che conoscerà un ...Mike Oldfield Maggio 1973 Quattro secondi. È il tempo necessario per attestare l'eterna popolarità di quest'opera prima, abbecedario eccentrico di strumenti mai così in primo piano ...

