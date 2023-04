Trump non accetterà alcun patteggiamento (Di sabato 1 aprile 2023) L’avvocato di Trump ha affermato che l’ex presidente americano non accetterà alcun patteggiamento nel caso Stormy Daniels. Trump si consegnerà alla giustizia martedì. Donald L’avvocato di Trump, Joe Tacopina, ha affermato che l’ex presidente americano non accetterà alcun patteggiamento nell’incriminazione sul caso Stormy Daniels. “Non succederà. Non c’è alcun crimine”, Leggi su periodicodaily (Di sabato 1 aprile 2023) L’avvocato diha affermato che l’ex presidente americano nonnel caso Stormy Daniels.si consegnerà alla giustizia martedì. Donald L’avvocato di, Joe Tacopina, ha affermato che l’ex presidente americano nonnell’incriminazione sul caso Stormy Daniels. “Non succederà. Non c’ècrimine”,

