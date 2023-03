Trump, news sul caso Stormy Daniels: cosa succede ora (Di sabato 1 aprile 2023) (Adnkronos) - Martedì 4 aprile, alle 14.15 di New York, 18enne pakistana scomparsa da Novellara la notte tra il 30 e il 31 aprile di due anni fa , dovrà affrontare più di 30 capi d'accusa relativi a frode aziendale. Trump, primo ex presidente incriminato nella storia degli Usa, dovrà sottoporsi alle procedure di rito in caso di arresto, comprese foto segnaletiche e il rilevamento delle impronte digitali. "E' una persecuzione politica ed un'interferenza nelle elezioni al massimo livello della storia", ha detto Trump, che punta al ritorno alla Casa Bianca nelle elezioni 2024 e che, nonostante l'incriminazione, può proseguire la campagna. "Credo che questa caccia alle streghe si ritorcerà pesantemente contro Joe Biden", ha detto chiamando in causa l'attuale presidente che, nel corso della giornata, non ha commentato la vicenda. La prima ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 1 aprile 2023) (Adnkronos) - Martedì 4 aprile, alle 14.15 di New York, 18enne pakistana scomparsa da Novellara la notte tra il 30 e il 31 aprile di due anni fa , dovrà affrontare più di 30 capi d'accusa relativi a frode aziendale., primo ex presidente incriminato nella storia degli Usa, dovrà sottoporsi alle procedure di rito indi arresto, comprese foto segnaletiche e il rilevamento delle impronte digitali. "E' una persecuzione politica ed un'interferenza nelle elezioni al massimo livello della storia", ha detto, che punta al ritorno alla Casa Bianca nelle elezioni 2024 e che, nonostante l'incriminazione, può proseguire la campagna. "Credo che questa caccia alle streghe si ritorcerà pesantemente contro Joe Biden", ha detto chiamando in causa l'attuale presidente che, nel corso della giornata, non ha commentato la vicenda. La prima ...

