Trump | news sul caso Stormy Daniels | cosa succede ora

(Di sabato 1 aprile 2023) Martedì 4 aprile, alle 14.15 di New York, Donaldcomparirà in tribunale . L'ex presidente degli Stati Uniti, incriminato dal gran giurì di Manhattan per il, dovrà affrontare ...

La presidenzaha imposto una continua torsione al sistema istituzionale americano e al suo rapporto con il resto del mondo, mettendo in circolo una serie di fissazioni che sono ancora presenti ...... Siamo tutti a rischio quando Ron DeSantis definisce la guerra in Ucraina una "disputa territoriale" Donaldè stato incriminato per il caso Stormy Daniels"Ha fatto pressioni su Allen, una cosa che un giudice non può fare, ed ha trattato in modo pessimo la mia società, che non si è dichiarata colpevole, appelliamoci!" ha concluso...

Sulla Fifth Avenue davanti alla Trump Tower e intorno al palazzo di Giustizia. Ci saranno proteste, si temono anche incidenti. Oltre 36.000 poliziotti, l’intera forza degli agenti in blue di New York ...L'ex presidente si presenterà in tribunale: "Pronto a combattere". Nessun inquilino della Casa Bianca aveva mai ricevuto una incriminazione ...