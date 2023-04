Trump lunedì a New York. Ivanka rompe il silenzio: «Amo mio padre, sono amareggiata» (Di sabato 1 aprile 2023) Donald Trump arriverà a New York lunedì, il giorno prima dell’attesissima udienza al tribunale di Manhattan durante la quale gli verranno notificate le accuse. L’ex presidente è stato incriminato per il caso Stormy Daniels. Secondo quanto riferiscono fonti informate, si consegnerà quindi martedì mattina, visto che l’inizio dell’udienza è fissato per le 14.15, le 20.15 in Italia. Gli agenti del Secret Service, ai quali continua ad essere affidata la protezione del Tycoon, hanno fatto un sopralluogo nel tribunale per determinare come potrà entrare e uscire dall’edificio in sicurezza. Si prevede infatti che in tutta l’area vi potranno essere manifestazioni di protesta. Boom di raccolta fondi per Trump Dopo l’annuncio della sua incriminazione c’è stato un boom di raccolta fondi della campagna elettorale di ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 1 aprile 2023) Donaldarriverà a New, il giorno prima dell’attesissima udienza al tribunale di Manhattan durante la quale gli verranno notificate le accuse. L’ex presidente è stato incriminato per il caso Stormy Daniels. Secondo quanto riferiscono fonti informate, si consegnerà quindi martedì mattina, visto che l’inizio dell’udienza è fissato per le 14.15, le 20.15 in Italia. Gli agenti del Secret Service, ai quali continua ad essere affidata la protezione del Tycoon, hanno fatto un sopralluogo nel tribunale per determinare come potrà entrare e uscire dall’edificio in sicurezza. Si prevede infatti che in tutta l’area vi potranno essere manifestazioni di protesta. Boom di raccolta fondi perDopo l’annuncio della sua incriminazione c’è stato un boom di raccolta fondi della campagna elettorale di ...

