Trump incriminato: perché gli stanno facendo un favore (Di sabato 1 aprile 2023) Alla fine, il giorno fatidico è arrivato. Dopo che Donald Trump aveva annunciato il suo probabile arresto martedì della settimana scorsa, e dopo numerosi rinvii del Gran Giurì, l'ex presidente degli Stati Uniti dovrà comparire in tribunale fra quattro giorni. Verrà scattata una foto segnaletica, ma molto probabilmente il Tycoon resterà a piede libero, dietro il pagamento di una somma di denaro a titolo di cauzione. Si tratta del primo numero uno della Casa Bianca ad essere incriminato. Nonostante tutto, anche nella remota ipotesi in cui il leader repubblicano venisse arrestato, ecco che potrebbe continuare la campagna per le presidenziali 2024 dal carcere. C'è infatti un precedente: quello di Eugene Debs, che nella corsa alla leadership americana del 1920 era detenuto nel penitenziario di Atlanta, riuscendo a raggiungere la soglia di quasi un milione ...

