Trump incriminato: martedì in tribunale, ma senza manette. E non patteggerà per le accuse della pornostar (Di sabato 1 aprile 2023) Niente manette, per Donald Trump, quando martedì pomeriggio, a New York, si costituirà al tribunale di Manhattan per la formalizzazione delle accuse nel caso della pornostar Stormy Daniels. E' la previsione dei suoi avvocati, che però avvisano: "Non esiste un manuale per vedere come si accusa un ex presidente degli Stati Uniti in un tribunale penale" Leggi su firenzepost (Di sabato 1 aprile 2023) Niente, per Donald, quandopomeriggio, a New York, si costituirà aldi Manhattan per la formalizzazione dellenel casoStormy Daniels. E' la previsione dei suoi avvocati, che però avvisano: "Non esiste un manuale per vedere come si accusa un ex presidente degli Stati Uniti in unpenale"

rulajebreal : È ufficiale: Trump è il primo Presidente condannato in 2 impeachment. Il primo per aver istigato un'insurrezione… - dottorbarbieri : ?????? Il Grand Giurì HA INCRIMINATO l'ex Presidente USA, Donald #Trump. Trump potrebbe essere arrestato. - Giorgiolaporta : Vogliono arrestare #Trump, ma così non fanno altro che rimetterlo in campo e fomentare 74 milioni di elettori del 2… - domenico_damore : RT @ilruttosovrano: Trump è stato incriminato, dalla procura di Manhattan, per il pagamento di 130.000 dollari alla pornostar Stormy Daniel… - domenico_damore : RT @putino: Trump è stato incriminato da una giuria di Manhattan. E' la prima volta che un ex presidente viene incriminato dinanzi ad una…