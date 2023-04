Trump come Berlusconi. Si dichiara martire delle toghe comuniste (Di sabato 1 aprile 2023) Il gran giurì riunito a New York ha ufficialmente incriminato Donald Trump, 45esimo presidente degli Stati Uniti d’America – in carica dal 2016 al 2020 e in corsa per le elezioni del 2024 – con l’accusa di aver pagato una cifra pari a 130mila dollari durante la sua campagna elettorale di sette anni fa per comprare il silenzio dell’attrice e regista pornografica Stormy Daniels, allo scopo di celare la loro relazione. Dopo l’incriminazione da parte del gran giurì l’ex presidente Trump dovrà affrontare oltre 30 capi di accusa di frode aziendale Il magnate è così divenuto il primo presidente o ex presidente Usa a essere incriminato da una corte, e le accuse verranno formalizzate all’inizio della prossima settimana, stando a quanto riferisce uno dei suoi legali, Joe Tacopina. Secondo la Cnn Trump dovrà affrontare oltre 30 capi di accusa di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 1 aprile 2023) Il gran giurì riunito a New York ha ufficialmente incriminato Donald, 45esimo presidente degli Stati Uniti d’America – in carica dal 2016 al 2020 e in corsa per le elezioni del 2024 – con l’accusa di aver pagato una cifra pari a 130mila dollari durante la sua campagna elettorale di sette anni fa per comprare il silenzio dell’attrice e regista pornografica Stormy Daniels, allo scopo di celare la loro relazione. Dopo l’incriminazione da parte del gran giurì l’ex presidentedovrà affrontare oltre 30 capi di accusa di frode aziendale Il magnate è così divenuto il primo presidente o ex presidente Usa a essere incriminato da una corte, e le accuse verranno formalizzate all’inizio della prossima settimana, stando a quanto riferisce uno dei suoi legali, Joe Tacopina. Secondo la Cnndovrà affrontare oltre 30 capi di accusa di ...

