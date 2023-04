Trump | atteso per lunedì il suo arrivo a New York Si prevedono manifestazioni

(Di sabato 1 aprile 2023) di protesta in sostegno dell’ex presidente Usa Secondo quanto riportato da Adnkronos,prossimo, l’ex presidente Usa Donaldsi recherà a Newcon un giorno di anticipo rispetto all’udienza di comparizione al tribunale di Manhattan, durante la quale gli verranno notificate le accuse di corruzione. L’ex presidente si consegnerà martedì mattina, mentre l’inizio dell’udienza è fissato per le 14.15, ovvero le 20.15 in Italia.è stato incriminato dal gran giurì di Manhattan per il caso Stormy Daniels e dovrà affrontare più di 30 capi d’accusa relativi a frode aziendale. Alle accuse ha replicato: “È una persecuzione politica ed un’interferenza nelle elezioni al massimo livello della storia”. Ieri, 31 marzo, gli agenti del Secret Service, a cui è affidata la protezione dell’ex presidente, hanno fatto un ...

Cosa comporta l'incriminazione per: potrà ricandidarsi alla Casa Bianca Trasformerà l'inchiesta in uno show Martedì sarà davanti al giudice: tutto quello che c'è ...... fedele alleata di The Donald, ha annunciato su Twitter che intende essere a New York il prossimo martedì per protestare durante l'processo di. " Martedì vado a New York. DOBBIAMO ...... con la decisione dei giurati che è arrivata un po' a sorpresa visto che il verdetto eraper le prossime settimane. La notizia così ha colto di sorpresa anche Donaldche subito ha ...

Impronte e foto segnaletica ma per Donald Trump niente manette di Massimo Basile (reuters) L'ex presidente dovrebbe presentarsi in tribunale martedì prossimo. I suoi legali escludono il ricorso al pat ...