Trump attacca giudice che presiederà il processo, mi odia (Di sabato 1 aprile 2023) Donald Trump ha già iniziato a combattere contro l'incriminazione da parte della procura di Manhattan e nell'ultimo post sul suo social media Truth attacca il giudice che dovrebbe presiedere un ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 1 aprile 2023) Donaldha già iniziato a combattere contro l'incriminazione da parte della procura di Manhattan e nell'ultimo post sul suo social media Truthilche dovrebbe presiedere un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... transnazionale : Trump attacca giudice che presiederà il processo, mi odia #spaziotransnazionale informa - ANNAQuercia : Trump incriminato per il caso della pornostar Stormy Daniels, lui attacca: “Biden ” - PalaMedeAegan : RT @robymart85: @FabioInnocent10 Meluzzi attacca Harari perché è gay, anti Trump e anti Putin. Invece che rilanciare le minchiate di meluzz… - robymart85 : @FabioInnocent10 Meluzzi attacca Harari perché è gay, anti Trump e anti Putin. Invece che rilanciare le minchiate d… - Piergiulio58 : Trump in tribunale martedì: 'Il giudice mi odia' L'avvocato: 'Niente manette'. L'ex presidente convocato per le 14.… -