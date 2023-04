TRUFFA : info, ecco la tua nuova TV Samsung con mail da Google (Di sabato 1 aprile 2023) attenti al phishingCi sono arrivate numerose segnalazioni di una nuova CAMPAGNA DI PHISHING per FINTA ESTRAZIONE TV Samsung. Elementi che fanno cadere nella trappola : Testo in italiano corretto che sembra alludere ad una vera lotteria Email del mittente che sembra reale : office@Google.com ecco il testo del messaggio : Ciao info…la rivoluzione é cominciata! Mettiamo in palio solo per oggi 15 Smart TV Samsung di nuova generazione e sei stato selezionato per vincerne una partecipando al nostro breve sondaggio. Non farti trovare impreparato, presto tutti i programmi che ami si sposteranno sul nuovo digitale terrestre che la tua vecchia TV non supporta. Vuoi davvero correre dal primo rivenditore e spendere centinaia di euro per la prima Televisione che ... Leggi su analisideirischinformatici (Di sabato 1 aprile 2023) attenti al phishingCi sono arrivate numerose segnalazioni di unaCAMPAGNA DI PHISHING per FINTA ESTRAZIONE TV. Elementi che fanno cadere nella trappola : Testo in italiano corretto che sembra alludere ad una vera lotteria Edel mittente che sembra reale : office@.comil testo del messaggio : Ciao…la rivoluzione é cominciata! Mettiamo in palio solo per oggi 15 Smart TVdigenerazione e sei stato selezionato per vincerne una partecipando al nostro breve sondaggio. Non farti trovare impreparato, presto tutti i programmi che ami si sposteranno sul nuovo digitale terrestre che la tua vecchia TV non supporta. Vuoi davvero correre dal primo rivenditore e spendere centinaia di euro per la prima Televisione che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Vincenzo12_63 : Scoperti altri 1.500 immigrati col reddito di cittadinanza: la maxi-truffa grillina - AlfioGiulio : RT @anteasnazionale: Ultime ore per potersi iscrivere alla lezione online sulle false #notizie e le #truffeonline. Affrettatevi! Imparerete… - LorisCavallett1 : RT @anteasnazionale: Ultime ore per potersi iscrivere alla lezione online sulle false #notizie e le #truffeonline. Affrettatevi! Imparerete… - anteasnazionale : Ultime ore per potersi iscrivere alla lezione online sulle false #notizie e le #truffeonline. Affrettatevi! Imparer… - erricoschonfeld : RT @Alexanderxxvii1: Fincantieri assume bengalesi al posto di italiani con la truffa dei subappalti: click day -