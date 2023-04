Trovato senza vita in strada, indagano i Carabinieri (Di sabato 1 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoDomicella (AV) – Tragedia a Domicella in provincia di Avellino. Nelle scorse ore un uomo sulla quarantina è stato riTrovato privo di vita in strada. Immediato l’arrivo dei sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che costatarne il decesso. I Carabinieri della Compagnia di Baiano, intervenuti sul posto, hanno avviato le indagini per far chiarezza sulla dinamica. E’ giallo per il Vallo Di Lauro. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 1 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoDomicella (AV) – Tragedia a Domicella in provincia di Avellino. Nelle scorse ore un uomo sulla quarantina è stato riprivo diin. Immediato l’arrivo dei sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che costatarne il decesso. Idella Compagnia di Baiano, intervenuti sul posto, hanno avviato le indagini per far chiarezza sulla dinamica. E’ giallo per il Vallo Di Lauro. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

