(Di sabato 1 aprile 2023)- L'torna al successo in trasferta dopo quasi due mesi. La squadra dibatte per 2 - 1 la Cremonese e consolida il sesto posto in classifica. Gli ospiti trovano il vantaggio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Tris dell'Atalanta a Cremona: agganciato il Milan al quarto posto: Tris dell'Atalanta a Cremona: agganciato il Mila… - maespo69 : RT @siamo_la_Roma: ? Tris della #Roma con #Haavi! ?? Gol stupendo dell'ala giallorossa ??Segui con noi l'ultima mezz'ora #LIVE #ASRoma #ASR… - siamo_la_Roma : ? Tris della #Roma con #Haavi! ?? Gol stupendo dell'ala giallorossa ??Segui con noi l'ultima mezz'ora #LIVE #ASRoma… - Tris_3w3 : @GiuliaMiolato per colpa dell'icon tentata a dire giallo ma meglio blu scuro - yleniabrogi486 : @annamyyi @mariip004 Io mi offro a mangiare la pasta dell principe e faccio anche il bis e tris bis ?? -

Continua la rincorsa'Atalanta verso le posizioni che contano, Gasperini ha ormai messo nel mirino la Champions League con ilrifilato nel derby alla Cremonese fanalino di coda. La Cremonese parte premendo sull'...Al rientro dagli spogliatoi i bergamaschi continuano a spingere sulle ali'entusiasmo, ... Nel finale lo stesso Hojlund fallisce clamorosamente ilsotto porta, poi in pieno recupero ci pensa ...In pieno recupero arriva anche ilrealizzato da Lookman servito da Ederson in contropiede. Il ... Ecco le giornate del calendario, asimmetrico come quello'anno passato La nuova stagione di ...

Tris dell’Atalanta a Cremona: Gasperini rialza la testa Corriere dello Sport

CREMONA - L’Atalanta torna al successo in trasferta dopo quasi due mesi. La squadra di Gasperini batte per 2-1 la Cremonese e consolida il sesto posto in classifica. Gli ospiti trovano il vantaggio al ...Cremona, 1 apr. – (Adnkronos) – L’Atalanta sconfigge 3-1 la Cremonese nell’anticipo della 28/a giornata di Serie A, disputato allo stadio ‘Zini’ di Cremona. Per i bergamaschi in gol De Roon al 44', Bo ...