Treno Circumvesuviana si guasta | viaggiatori scendono sui binari

(Di sabato 1 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoEnnesimo guasto e soliti disagi per gli utenti della, la ferrovia che collega Napoli con numerosi comuni della provincia. Come già accaduto in altre occasioni i passeggeri di un convoglio rimasto bloccato sono scesi sui, suscitando in questo caso una dura presa di posizione dell’azienda che parla di “comportamenti irresponsabili”. È l’epilogo di un’altra giornata tormentata per le linee vesuviane, ricostruita in una nota dalla stessa Eav, la holding regionale dei trasporti che gestisce la Circum: “Il1152, partito da Sorrento alle ore 15.12 (in orario), in doppia composizione con materiale degli anni ’70, giunto nei pressi del segnale di protezione di Torre Annunziata ha avuto un surriscaldamento ai reostati che ha provocato il fermo”. A questo punto, sempre come spiega ...

"Causa guasto al treno 1152 delle ore 15:12 da Sorrento per Napoli, la circolazione ferroviaria é momentaneamente interrotta tra le stazioni di Pompei Scavi Villa dei Misteri e Torre Annunziata".