Tregua fiscale | scadenze posticipate? Le nuove date AGGIORNAMENTO 01 APRILE

Leggi su termometropolitico

(Di sabato 1 aprile 2023) Ultime notizie Oggi 01parliamo di: in arrivo nuovo calendario con slittamento degli attuali termini non solo per gli errori formali e il ravvedimento speciale ma anche per quanto riguarda le sanatorie sulle liti. Le novità non finiscono qui: dovrebbe essere presto introdotta una nuova sanatoria per gli atti di sole sanzioni (che si aggiungerebbe alle 12 già previste dall’ultima manovra). Questi i punti principali del pacchetto di modifiche al nuovo decreto Pnrr che dovrebbe arrivare a breve sul tavolo del Consiglio dei Ministri. Governo al lavoro su nuovo Def: i punti centrali del documento: in arrivo importanti modifiche al calendario Non sono poche le novità in arrivo per i contribuenti che si ...