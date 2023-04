Tregua fiscale: novità nel Decreto Bollette. Slittamento date (Di sabato 1 aprile 2023) Tregua fiscale: con il Decreto Bollette recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri cambia il calendario delle regolarizzazioni delle violazioni formali e dei ravvedimenti speciali. Quali sono le nuove date per i versamenti che permettono di mettere la parola fine alle controversie con l’Agenzia delle Entrate in maniera agevolata? Tregua fiscale: innanzitutto, in virtù del provvedimento viene posticipata la scadenza per gli accertamenti definibili in acquiescenza, cioè che è possibile chiudere accettando le richieste dell’ente Riscossione e dunque senza impugnare il provvedimento (mancata impugnazione tra il 2 gennaio e il 15 febbraio 2023). In base al nuovo Decreto si hanno a disposizione 30 giorni in più, quindi, c’è tempo fino ... Leggi su termometropolitico (Di sabato 1 aprile 2023): con ilrecentemente approvato dal Consiglio dei Ministri cambia il calendario delle regolarizzazioni delle violazioni formali e dei ravvedimenti speciali. Quali sono le nuoveper i versamenti che permettono di mettere la parola fine alle controversie con l’Agenzia delle Entrate in maniera agevolata?: innanzitutto, in virtù del provvedimento viene posticipata la scadenza per gli accertamenti definibili in acquiescenza, cioè che è possibile chiudere accettando le richieste dell’ente Riscossione e dunque senza impugnare il provvedimento (mancata impugnazione tra il 2 gennaio e il 15 febbraio 2023). In base al nuovosi hanno a disposizione 30 giorni in più, quindi, c’è tempo fino ...

