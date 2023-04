Tregua fiscale 2023: si paga con F24. Quali codici tributo usare? (Di sabato 1 aprile 2023) Tregua fiscale 2023: previsto dall’ultima Legge di Bilancio targata Governo Meloni, importanti novità sulle scadenze del piano di rientro relativo ai debiti col Fisco sono arrivate con il Decreto Bollette recentemente licenziato dall’esecutivo di centrodestra. Qualche settimana fa, l’Agenzia delle Entrate ha diffuso le istruzioni riguardanti i codici tributo da utilizzare per sfruttare le agevolazioni tramite F24. Ecco Quali sono. Tregua fiscale 2023: slittamento scadenze con Decreto bollette Tregua fiscale 2023: è stata prevista dall’ultima Legge di Bilancio targata Governo Meloni. In generale, si tratta di un massiccio piano di rientro riguardante i debiti contratti con ... Leggi su termometropolitico (Di sabato 1 aprile 2023): previsto dall’ultima Legge di Bilancio targata Governo Meloni, importanti novità sulle scadenze del piano di rientro relativo ai debiti col Fisco sono arrivate con il Decreto Bollette recentemente licenziato dall’esecutivo di centrodestra. Qualche settimana fa, l’Agenzia delle Entrate ha diffuso le istruzioni riguardanti ida utilizzare per sfruttare le agevolazioni tramite F24. Eccosono.: slittamento scadenze con Decreto bollette: è stata prevista dall’ultima Legge di Bilancio targata Governo Meloni. In generale, si tratta di un massiccio piano di rientro riguardante i debiti contratti con ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Scudo penale, Meloni: “Adeguiamo le norme alla tregua fiscale”. L’esperto: “Provvedimento ad personam per salvare q… - RaRobyscorpione : RT @LucillaMasini: La Meloni fa il condono per gli evasori, ma gli cambia nome in Tregua fiscale. Come quello che chiamava Cene Eleganti i… - tranellio : RT @fattoquotidiano: Scudo penale, Meloni: “Adeguiamo le norme alla tregua fiscale”. L’esperto: “Provvedimento ad personam per salvare qual… - stax7580 : RT @LucillaMasini: La Meloni fa il condono per gli evasori, ma gli cambia nome in Tregua fiscale. Come quello che chiamava Cene Eleganti i… - Gb13Giovanna : RT @LucillaMasini: La Meloni fa il condono per gli evasori, ma gli cambia nome in Tregua fiscale. Come quello che chiamava Cene Eleganti i… -