Travaglio ad Accordi&Disaccordi (Nove): “Salvini vuole l’Italia dei Sì? Ma cosa significa? Per dire Sì o No devo sapere quale è la domanda” (Di sabato 1 aprile 2023) “Se prevarranno i Sì noi avremo un paese più moderno e più ricco. Però non diamo l’impressione che l’Italia sia in ostaggio dei No, dei No Expo, dei No Giubileo, dei No autonomia, l’Italia ha bisogno di Sì”. Sono parole del ministro Matteo Salvini a cui Marco Travaglio nel suo intervento ad ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico in onda su Nove condotto da Luca Sommi con la partecipazione di Andrea Scanzi, risponde così: “Che cosa vuoi rispondere a una stronzata del genere? Scusa, cosa vuol dire I ‘sì’ e i ‘no’? Dipende da qual è la domanda. Una volta che so qual è la domanda, ti dico se è giusto il ‘sì’ o se è giusto il ‘no’. Se mi dici: ‘Vuoi sfondare le casse di Roma con un’Olimpiade in una capitale che ha 15 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 1 aprile 2023) “Se prevarranno i Sì noi avremo un paese più moderno e più ricco. Però non diamo l’impressione chesia in ostaggio dei No, dei No Expo, dei No Giubileo, dei No autonomia,ha bisogno di Sì”. Sono parole del ministro Matteoa cui Marconel suo intervento ad ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico in onda sucondotto da Luca Sommi con la partecipazione di Andrea Scanzi, risponde così: “Chevuoi rispondere a una stronzata del genere? Scusa,vuolI ‘sì’ e i ‘no’? Dipende da qual è la. Una volta che so qual è la, ti dico se è giusto il ‘sì’ o se è giusto il ‘no’. Se mi dici: ‘Vuoi sfondare le casse di Roma con un’Olimpiade in una capitale che ha 15 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilfattovideo : Travaglio ad Accordi&Disaccordi (Nove): “Salvini vuole l’Italia dei Sì? Ma cosa significa? Per dire Sì o No devo sa… - stefanospidy : -Appalti, Travaglio ad Accordi&Disaccordi (Nove): “Tolgono i controlli minimi, non la burocrazia. Con affidamento d… - stefanospidy : Appalti, Travaglio ad Accordi&Disaccordi (Nove): “Tolgono i controlli minimi, non la burocrazia. Con affidamento di… - libellula58 : Appalti, Travaglio ad Accordi&Disaccordi (Nove): “Tolgono i controlli minimi, non la burocrazia. Con affidamento di… - Angela_Lobefaro : Appalti, Travaglio ad Accordi&Disaccordi (Nove): “Tolgono i controlli minimi, non la burocrazia. Con affidamento di… -