Trasparenza per Melito donerà uova di Pasqua ai bambini

L'Associazione Trasparenza per Melito domenica 2 aprile donerà uova Pasquali per i bambini del territorio meno fortunati Una nuova iniziativa benefica dell'Associazione Trasparenza per Melito, nota per l'impegno sul territorio soprattutto in favore dei meno fortunati. Si tratta di una manifestazione di solidarietà in favore dei bambini del territorio meno fortunati. Lo annuncia il Presidente Stravolo in una comunicazione inviata in redazione. "Quest'anno i bambini melitesi, specialmente i meno fortunati potranno avere la loro festa e ricevere in dono un uovo di Pasqua grazie alla nostra iniziativa". Così ha esordito il responsabile dell'Associazione. "Donando un uovo doniamo ...

