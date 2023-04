Traffico Roma del 01-04-2023 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 1 aprile 2023) Luceverdedentro vatti a questo aggiornamento da Simone Cerchiara sulla via Salaria con in uscita datra la tangenziale all’aeroporto dell’Urbe disagi a causa di un incidente sull’autostradaFiumicino a causa di un incidente come tra il viadotto della Magliana e Parco de’ Medici alla fiera diil Romics sullaFiumicino anche rallentamenti di rientro acon articolo sulla complanare tra l’autostrada e la carreggiata esterna del raccordo anulare tratto Sud del raccordo proprio sulla esterna con un incidente all’altezza Colombo Pontina direzione Appia possibili rallentamenti intanto nel tratto dell’appia del raccordo ilè in aumento sulla Appia Pignatelli rallentato ilverso Capannelle in centro corteo per ...