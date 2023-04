Traffico Roma del 01-04-2023 ore 13 | 30

(Di sabato 1 aprile 2023) Luceverdevedi trovati dalla redazione aNordintenso sulla Cassia tra la Giustiniana e Tomba di Nerone nelle due direzionirallentato sulla tangenziale Fra le uscite di via Salaria viale di Tor di Quinto nelle due direzioni rallentamenti sulla via Pontina dall’euro e fino al Raccordo Anulare è trafficata la via Cristoforo Colombo 3 via di Mezzocammino e via di Malafede sul Raccordo Anulare rallentamenti tra l’uscita e via Laurentina e la via del mare In entrambe le carreggiate al quartiere Gianicolense la polizia locale Segnala la strada chiusa in via Francesco Valagussa per lavori di potatura in via Dante de Blasi in programma dalle ore 15 una manifestazione con corteo che partirà da piazza dell’esquilino fino a Piazza Madonna di Loreto il corteo percorrerà via Cavour e via dei Fori ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IpaziaCheyenne : A me fa tanto ridere la gente che urla come chissà a cosa stessero assistendo. Ancora non hanno capito quale sia IL… - LuceverdeRoma : ??? #Roma #incidente - Viale Palmiro Togliatti ?????? #Traffico rallentato altezza Via Vittorino Colombo #Luceverde #Lazio - LuceverdeRoma : ??? #Roma #incidente - Viale 21 Aprile ?????? #Traffico rallentato altezza Piazza Domenico Gnoli #Luceverde #Lazio - battaglia_persa : RT @marcolatini19: Nuova auto cappottata a 50m da casa ben 4 auto PL Roma capitale, strada chiusa, traffico già alle 8 di sabato che stazio… - Gastone_derolla : RT @CarloGarzia: Consigli utili per muoversi a Roma. Auto=bloccato nel traffico e non trovi parcheggio Scooter=prendi una buca e rischi di… -

1 aprile 2023 Gallery correlate: chiuse metro A - B per sciopero, caos: ultime ore per Spelacchio, per lui nuova vita:'Spelacchio'finisce a Corte dei Conti, esposto Codacons ...Poi i restringimenti di carreggiata, il caosnella zona di piazza Castello, il ... Piazza Kennedy, Via Guarini, Piazza Aldo Moro, via Colombo, Piazza Cavour, via Nobile, via, corso Europa,...Verona vetrina del vino nel mondo: presentato ail Vinitaly 2023. Vinitaly and the City al via,... che permette di snellire ilurbano. Dalla stazione ferroviaria Porta Nuova i bus navetta ...

Le strade chiuse e i bus deviati a Roma sabato 1 e domenica 2 aprile RomaToday

