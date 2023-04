Totti e Ilary, guerra giudiziaria per il divorzio: perché Totti è così furioso (Di sabato 1 aprile 2023) La prima udienza per il divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi si è celebrata, segretamente, ieri. La data è stata fissata dal giudice della prima sezione civile del Tribunale di Roma, Simona Rossi, solo due giorni prima. È quella che fa presagire la memoria difensiva da 120 pagine che il legale di Totti ha depositato. I recenti risvolti sembrano aver dissuaso il Pupone da qualsiasi idea di mediazione e così si prospetta un conflitto giudiziario su due fronti distinti: da un lato quello economico, dall’altro quello dell’affidamento dei figli. Alcune voci parlano poi di un Totti furioso per il fatto che il nuovo compagno di Ilary abbia dormito nella villa all’EUR che è fra i motivi del ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 1 aprile 2023) La prima udienza per iltra FrancescoBlasi si è celebrata, segretamente, ieri. La data è stata fissata dal giudice della prima sezione civile del Tribunale di Roma, Simona Rossi, solo due giorni prima. È quella che fa presagire la memoria difensiva da 120 pagine che il legale diha depositato. I recenti risvolti sembrano aver dissuaso il Pupone da qualsiasi idea di mediazione esi prospetta un conflitto giudiziario su due fronti distinti: da un lato quello economico, dall’altro quello dell’affidamento dei figli. Alcune voci parlano poi di unper il fatto che il nuovo compagno diabbia dormito nella villa all’EUR che è fra i motivi del ...

