Torta rustica con patate e salsiccia: una ricetta golosa ottima per la Pasqua (Di sabato 1 aprile 2023) Questa ricetta morbida e filante racchiusa nella pasta sfoglia verrà apprezzata da tutti. Finirà in un baleno! Per prepararla dobbiamo usare gli ingredienti che potrai leggere qui di seguito: 650 gr di patate Olio extravergine d'oliva 50 gr di parmigiano grattugiato 150 gr di provola oppure scamorza o caciotta 1 cipolla Mezzo bicchiere di vino bianco 350 gr di salsiccia di maiale 120 gr di latte Pepe Sale 1 rotolo di pasta sfoglia 1 cucchiaio di pangrattato 7 fettine di formaggio a pasta molle qualche fiocchetto di burro (opzionale) Preparazione Per prima cosa bisogna lavare le patate ed eliminare la buccia. Inseriamole in una pentola piena d'acqua posta su un fuoco per 35 – 40 minuti circa per farle lessare. Continuiamo la preparazione tagliando finemente la cipolla e portandola in una padella. Adagiamo la ...

