Torneo di Viareggio 2023: tabellone e accoppiamenti fino alla finale (Di sabato 1 aprile 2023) Il tabellone del Torneo di Viareggio 2023, ecco tutti gli accoppiamenti fino alla finale. Si comincia con la fase a gironi, otto da quattro squadre, le prime due si qualificheranno per gli ottavi di finale e si sfideranno tra di loro in accoppiamenti incrociati in base al rendimento dei gironi, ma con alcuni paletti tra cui il fatto che le squadre che avanzano dai gironi 1, 2, 3 e 4 del gruppo A possono giocare solo contro chi supera i gironi 5, 6, 7, 8 del gruppo B. Non è comunque ancora possibile stilare un tabellone degli ottavi, non appena sarà disponibile nei dettagli ve lo proporremo di seguito. tabellone SEMIFINALI PROGRAMMA SEMIFINALI QAULIFICATE SEMIFINALI REGOLAMENTO ... Leggi su sportface (Di sabato 1 aprile 2023) Ildeldi, ecco tutti gli. Si comincia con la fase a gironi, otto da quattro squadre, le prime due si qualificheranno per gli ottavi die si sfideranno tra di loro inincrociati in base al rendimento dei gironi, ma con alcuni paletti tra cui il fatto che le squadre che avanzano dai gironi 1, 2, 3 e 4 del gruppo A possono giocare solo contro chi supera i gironi 5, 6, 7, 8 del gruppo B. Non è comunque ancora possibile stilare undegli ottavi, non appena sarà disponibile nei dettagli ve lo proporremo di seguito.SEMIFINALI PROGRAMMA SEMIFINALI QAULIFICATE SEMIFINALI REGOLAMENTO ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... UglionoRoberto : 21 anni dopo il @TorinoFC_1906 torna in finale del Torneo di Viareggio. Complimenti ad Antonino Asta e ai suoi raga… - AndreaElToro : Torneo di Viareggio Finalissima per il @TorinoFC_1906 che giocherà lunedì 3 aprile contro il Sassuolo. #torinofc… - sport_viterbo : TORNEO DI VIAREGGIO. FIORENTINA BATTUTA, IL SASSUOLO E’ IN FINALE … - Profilo3Marco : RT @acffiorentina: Con un secco 4-0, la Fiorentina di Papalato batte il Pontedera e vola ai quarti di finale del Torneo di Viareggio???? Ma… - Profilo3Marco : RT @acffiorentina: Con una vittoria per 3-2 arrivata ai calci di rigore, la Fiorentina di Papalato batte l’Honved e vola in semifinale del… -