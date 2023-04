Torneo di Viareggio 2023, semifinali: tabellone e accoppiamenti (Di sabato 1 aprile 2023) Il tabellone e gli accoppiamenti delle semifinali del Torneo di Viareggio 2023. Si entra ormai nelle fasi finali della manifestazione di calcio internazionale e ci si gioca la finalissima di lunedì. Le formazioni ai quarti di finale sono Fiorentina e Honved, che si sfidano tra loro, così come Sampdoria e Sassuolo, quindi Bologna ed Empoli e Torino e Rappresentativa Serie D. Di seguito ecco tabellone e accoppiamenti. PROGRAMMA semifinali QUALIFICATE semifinali REGOLAMENTO QUARTI tabellone QUARTI PROGRAMMA QUARTI QUALIFICATE QUARTI REGOLAMENTO OTTAVI PROGRAMMA OTTAVI tabellone OTTAVI TUTTE LE SQUADRE QUALIFICATE AGLI OTTAVI RISULTATI E CLASSIFICHE DEL Torneo IL ... Leggi su sportface (Di sabato 1 aprile 2023) Ile glidelledeldi. Si entra ormai nelle fasi finali della manifestazione di calcio internazionale e ci si gioca la finalissima di lunedì. Le formazioni ai quarti di finale sono Fiorentina e Honved, che si sfidano tra loro, così come Sampdoria e Sassuolo, quindi Bologna ed Empoli e Torino e Rappresentativa Serie D. Di seguito ecco. PROGRAMMAQUALIFICATEREGOLAMENTO QUARTIQUARTI PROGRAMMA QUARTI QUALIFICATE QUARTI REGOLAMENTO OTTAVI PROGRAMMA OTTAVIOTTAVI TUTTE LE SQUADRE QUALIFICATE AGLI OTTAVI RISULTATI E CLASSIFICHE DELIL ...

