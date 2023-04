Toni Servillo e Fabrizio Bentivoglio nel nuovo film di Salvatores “Il ritorno di Casanova”

Leggi su lopinionista

(Di sabato 1 aprile 2023) ROMA – Dal 30 marzo è in tutte le sale cinematografiche italiane “Ildi”, ildi Gabrielecon un cast d’eccezione composto da, Sara Serraiocco, Natalino Balasso, Alessandro Besentini e Bianca Panconi. Assolutamente da non perdere. 01Distribution. Leo Bernardi, affermato regista alla fine della sua carriera, racconta nella sua ultima opera ildi Arthur Schnitzler. Un personaggio che si rivelerà incredibilmente simile a lui, più di quanto avesse potuto immaginare. Per Bernardi () unnon si può raccontare, perché unè un’esperienza ...