Tiro a volo | Coppa del Mondo Larnaca 2023 | nel trap maschile 9° Mauro De Filippis | vince Anton Glasnovic

Leggi su oasport

(Di sabato 1 aprile 2023) Si chiude a(Cipro) la gara didella tappa dideldi: nessun azzurro tra i migliori otto che sono andati a giocarsi il successo finale, andato al croatodavanti al padrone di casa cipriota Andreas Makri ed all’egiziano Abdel Aziz Mehelba. Serve lo shoot-off nel Medal Match per stabilire il vincitore, e basta un solo piattello dopo che 35 non erano stati sufficienti: in seguito al 32-32 si va ad oltranza. Il croatorompe e, approfittando dell’errore del cipriota Andreas Makri. Terzo l’egiziano Abdel Aziz Mehelba con 18/25, quarto il polacco Tomasz Pasierbski con 11/15. Fuori nei due ...