Tiro a volo, Coppa del Mondo Larnaca 2023: nel trap femminile vince Lucy Charlotte Hall, Marika Patera miglior azzurra (Di sabato 1 aprile 2023) Va in archivio la gara di trap femminile della tappa di Coppa del Mondo 2023 di Tiro a volo: a Larnaca, Cipro, vince la britannica Lucy Charlotte Hall davanti alla cinese Wu Cuicui ed all’australiana Penny Smith. Tutte fuori nelle qualificazioni le azzurre. Nel Medal Match la britannica Lucy Charlotte Hall vince con 29/33, quando scatta il Golden Hit, dato che con 27/34 la cinese Wu Cuicui non può più raggiungerla. Fuori in terza posizione l’australiana Penny Smith con 20/25, eliminata al quarto posto la lusitana Maria Ines Coelho de Barros con 8/15. Dai due Ranking Match si determinano le altre posizioni: si ... Leggi su oasport (Di sabato 1 aprile 2023) Va in archivio la gara didella tappa dideldi: a, Cipro,la britannicadavanti alla cinese Wu Cuicui ed all’australiana Penny Smith. Tutte fuori nelle qualificazioni le azzurre. Nel Medal Match la britannicacon 29/33, quando scatta il Golden Hit, dato che con 27/34 la cinese Wu Cuicui non può più raggiungerla. Fuori in terza posizione l’australiana Penny Smith con 20/25, eliminata al quarto posto la lusitana Maria Ines Coelho de Barros con 8/15. Dai due Ranking Match si determinano le altre posizioni: si ...

