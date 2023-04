Thuram: «L’Italia è peggiorata, è molto più razzista» (Di sabato 1 aprile 2023) Le parole di Lilian Thuram, ex difensore francese di Parma e Juventus, sul razzismo in Italia negli ultimi anni Lilian Thuram è intervenuto a La7 per parlare del razzismo in Italia. PAROLE – «In Europa tante persone vogliono normalizzare il razzismo. Non possono dire apertamente che sono razziste, ma parlano di “noi” e “loro”. Io sono nero e dal mio punto di vista L’Italia è molto più razzista di prima, perché prima non c’era questo governo. Se uno dice che non è cambiato niente, forse è perché è bianco. Io sono francese, quando la Le Pen arriva al secondo turno delle elezioni, io e la mia famiglia abbiamo avuto paura. Non si fanno battute sul razzismo». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 1 aprile 2023) Le parole di Lilian, ex difensore francese di Parma e Juventus, sul razzismo in Italia negli ultimi anni Lilianè intervenuto a La7 per parlare del razzismo in Italia. PAROLE – «In Europa tante persone vogliono normalizzare il razzismo. Non possono dire apertamente che sono razziste, ma parlano di “noi” e “loro”. Io sono nero e dal mio punto di vistapiùdi prima, perché prima non c’era questo governo. Se uno dice che non è cambiato niente, forse è perché è bianco. Io sono francese, quando la Le Pen arriva al secondo turno delle elezioni, io e la mia famiglia abbiamo avuto paura. Non si fanno battute sul razzismo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... La7tv : #ottoemezzo Lilian Thuram: 'L'Italia è molto più razzista di prima, perché non c'era questo governo. Se una persona… - leftsnoopy : RT @La7tv: #ottoemezzo Lilian Thuram: 'L'Italia è molto più razzista di prima, perché non c'era questo governo. Se una persona dice 'non è… - geraluongo1 : @La7tv Thuram caro, se l'italia della Meloni, perché ti fanno parlare? Ti apprezzavo quando giocavi anche se della juve!!! - simmy392 : RT @TUTTOJUVE_COM: L'ex Juve Thuram: 'Dal mio punto di vista l'Italia con questo Governo è più razzista di prima' - claudiodubbiosi : RT @TUTTOJUVE_COM: L'ex Juve Thuram: 'Dal mio punto di vista l'Italia con questo Governo è più razzista di prima' -

Thuram: "L'Italia è molto più razzista di prima" L'ex difensore francese di Juventus , Parma, Barcellona e Monaco è stato ospite di Lilli Gruber a Otto e Mezzo su La7, Thuram ha rilasciato delle dichiarazioni forti sul razzismo che c'è in Italia: "... Thuram: 'Italia più razzista con questo governo' Ieri sera, ospite di Lilli Gruber a Otto e Mezzo su La7, Thuram ... Io sono nero e dal mio punto di vista l'Italia è molto più ... Calcio, stop ad antisemitismo e razzismo: giro di vite e riunione al Viminale Thuram, pallonate contro l'Italia: "Razzista perché...." Cosa dice da Gruber In sede di riunione è stata inoltre rilevata l'importanza di adottare iniziative per affermare i valori del 'rispetto e ... 'ex difensore francese di Juventus , Parma, Barcellona e Monaco è stato ospite di Lilli Gruber a Otto e Mezzo su La7,ha rilasciato delle dichiarazioni forti sul razzismo che c'è in: "...Ieri sera, ospite di Lilli Gruber a Otto e Mezzo su La7,... Io sono nero e dal mio punto di vistaè molto più ..., pallonate contro: "Razzista perché...." Cosa dice da Gruber In sede di riunione è stata inoltre rilevata'importanza di adottare iniziative per affermare i valori del 'rispetto e ... Lilian Thuram: "L'Italia è molto più razzista di prima, non c'era questo governo" La7