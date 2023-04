"Terrorista trattato coi guanti": Cesare Battisti, esplode la polemica per la fiction Rai (Di sabato 1 aprile 2023) Quando si dice la latitanza che diventa l'anatomia d'un ossessione. «Sono trentacinque anni che Cesare Battisti condannato per banda armata di matrice terroristica riesce a sfuggire alla giustizia italiana...». La voce è quella, gentile, di una giovane funzionaria di polizia incastrata dietro la scrivania di un commissariato illividito, nel tempo, da una pioggia di estradizioni rifiutate e di speranze di giustizia infrante. Quella voce è anche una delle voci narranti di Caccia all'uomo- Cesare Battisti una vita in fuga ossia la docufiction coprodotta da Rai fiction e Indigo Stories per la regia di Graziano Conversano in onda stasera su Raitre (e da noi visionata in esclusiva). Racconta la fine dell'eterna fuga e l'arresto dell'ex Terrorista pluriomicida ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 1 aprile 2023) Quando si dice la latitanza che diventa l'anatomia d'un ossessione. «Sono trentacinque anni checondannato per banda armata di matrice terroristica riesce a sfuggire alla giustizia italiana...». La voce è quella, gentile, di una giovane funzionaria di polizia incastrata dietro la scrivania di un commissariato illividito, nel tempo, da una pioggia di estradizioni rifiutate e di speranze di giustizia infrante. Quella voce è anche una delle voci narranti di Caccia all'uomo-una vita in fuga ossia la docucoprodotta da Raie Indigo Stories per la regia di Graziano Conversano in onda stasera su Raitre (e da noi visionata in esclusiva). Racconta la fine dell'eterna fuga e l'arresto dell'expluriomicida ...

