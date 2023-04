(Di sabato 1 aprile 2023) Devastantequesta mattina all’alba, intorno alle 5.30, a, in via Lago Trasimeno, all’altezza del civico 68: è qui che le fiamme hanno divorato una. Prima l’esplosione in una delle stanze, poi ilrogo che ha invaso tutto. Sul posto per le operazioni di spegnimento sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Anzio e quelli di Nemi, che hanno cercato di domare le fiamme e di mettere in salvo le persone che erano in casa.in via Lago Trasimeno oggi Durante le operazioni di spegnimento unè stato tratto in salvo ed è stato trasportato d’urgenza, dal personale sanitario del 118, in ospedale, in codice rosso. Ora spetterà ai medici prendersi cura di lui, mentre bisognerà capire cosa sia successo e cosa abbia scatenato il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Terribile incendio a Nettuno in una villetta: gravissimo un uomo (FOTO) - CorriereCitta : Terribile incendio in appartamento alle porte di Roma: morto un uomo - Lasiciliaweb : Incendio in casa, muore carbonizzata Fine terribile per un'anziana nel Messinese - lacittanews : Un terribile incendio è scoppiato in un’azienda chimica a San Pietro Mosezzo, in provincia di Novara. Dalla zona in… - Incantesimo : RT @meteoredit: #SevereWeather ?? Terribile incendio boschivo ?? nella provincia di Castellón, in Spagna. Un grande incendio forestale press… -

Elena Casetto potrebbe aver utilizzato l'accendino che aveva portato in camera di nascosto per liberarsi dai cinghiaggi di contenimento, innescando il. Emergono nuovi dettagli sul rogo scoppiato il 13 agosto 2019 nel reparto psichiatria dell'ospedale Papa Giovanni di Bergamo, in cui la diciannovenne di Osio Sopra perse la vita. ...Intorno alle 21:30 è scoppiato l', un evento che ha evidenziato la precaria condizione di ... in un deserto arido e, tomba per uomini e donne che hanno speso tutto quello che aveva ...Sconosciute le cause dell'. Secondo alcune versioni sarebbero stati gli stessi migranti ad ... senza immaginare che avrebbero così causato questoincidente" , aveva detto il ...

Terribile incendio in appartamento alle porte di Roma: morto un uomo Il Corriere della Città

Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...Terribile incendio in appartamento alle porte di Roma: morto un uomo. E’ morta una persona all’interno di un incendio, scaturito dentro un appartamento nella zona di Fara Sabina. Le fiamme hanno messo ...