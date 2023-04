Terremoto in Finlandia: ecco la donna che sta per far fuori Sanna Marin | Guarda (Di sabato 1 aprile 2023) Tira una bruttissima aria per Sanna Marin, il premier della Finlandia, la socialdemocratica celebrata dalla sinistra mondiale come un simbolo, come l'icona moderna della leadership femminile. Che succede? Succede che la Marin rischia, e parecchio, di non essere confermata premier. Ad insidiarla nelle elezioni che si celebreranno domenica c'è infatti Riikka Purra: anche lei donna, anche lei leader. Ma di un partito di destra, I Finlandesi. Stando agli ultimi sondaggi il partito socialdemocratico della Marin è terzo con il 18,7% dei consensi, dietro al partito di centrodestra dei conservatori di Coalizione nazionale, dato al 19,8% e guidati da Petteri Orpo, e dietro appunto a I Finlandesi della Purra. Quest'ultima, 45 anni, è considerata un'abilissima politica conservatrice: ottime ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 1 aprile 2023) Tira una bruttissima aria per, il premier della, la socialdemocratica celebrata dalla sinistra mondiale come un simbolo, come l'icona moderna della leadership femminile. Che succede? Succede che larischia, e parecchio, di non essere confermata premier. Ad insidiarla nelle elezioni che si celebreranno domenica c'è infatti Riikka Purra: anche lei, anche lei leader. Ma di un partito di destra, I Finlandesi. Stando agli ultimi sondaggi il partito socialdemocratico dellaè terzo con il 18,7% dei consensi, dietro al partito di centrodestra dei conservatori di Coalizione nazionale, dato al 19,8% e guidati da Petteri Orpo, e dietro appunto a I Finlandesi della Purra. Quest'ultima, 45 anni, è considerata un'abilissima politica conservatrice: ottime ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... kurhora : RT @ZWwg1wgaV: Trovate sia una coincidenza che la Turchia recentemente ha chiesto di entrare nei BRICS,di fatto mollando la NATO, ha posto… - kurhora : RT @raidXmas: Premessa: la Turchia ha chiesto di entrare nei BRICS, ha posto il veto per l'ingresso di Finlandia e Svezia nella NATO, diven… - kurhora : RT @publicpierre: per riassumere: il 27-1-2023 la Turchia mette il veto all'entrata di Svezia e Finlandia nella NATO, il 2-2-2023 9 ambasci… - kurhora : RT @futurwork: A proposito di Democrazia, e' vero che la Turchia ga dato il Consenso alla Finlandia di entrare nella Nato ? Se si, perche'… - kurhora : RT @LeoNoeuro: Il terremoto in #Turchia durerà fino all'annessione della Finlandia alla Nato -

Elezioni in Turchia: a rischio l'impero di Erdogan ...che Erdoan cerca aiuti economici ed in tal senso si spiega il sostegno all'adesione della Finlandia ...imam Fethullah Gulen che vive dal 1999 in Pennsylvania ( USA) e che a parte il terremoto viene ... L'insostenibile "neutralità" della Turchia di Erdogan Proprio il terremoto e le prossime elezioni offrono uno spiraglio a Finlandia e Svezia (ma anche Stati Uniti) di usare la cosiddetta "diplomazia degli aiuti" per ammorbidire le posizioni di Ankara ... I fatti del 29 Marzo: terremoto in Molise, sconti sulle bollette, stop ai cibi sintetici ... - - > • Ieri sera una scossa di terremoto ha colpito il Molise. Lo hanno sentito fino a ... Anche l'Ungheria ha detto 'sì' alla Finlandia nella Nato. Ora manca solo il voto della Turchia • Il ... ...che Erdoan cerca aiuti economici ed in tal senso si spiega il sostegno all'adesione della...imam Fethullah Gulen che vive dal 1999 in Pennsylvania ( USA) e che a parte ilviene ...Proprio ile le prossime elezioni offrono uno spiraglio ae Svezia (ma anche Stati Uniti) di usare la cosiddetta "diplomazia degli aiuti" per ammorbidire le posizioni di Ankara ...... - - > • Ieri sera una scossa diha colpito il Molise. Lo hanno sentito fino a ... Anche l'Ungheria ha detto 'sì' allanella Nato. Ora manca solo il voto della Turchia • Il ... Rassegna Stampa Turca TRT Via libera dalla Turchia alla Finlandia nella Nato Il Parlamento turco ha approvato la richiesta. Un atto atteso dopo l'incontro a metà marzo tra l presidente turco Recep Tayyip Erdogan e l'omologo finlandese Sauli Niinisto.Per la Svezia deciderà il n ... Terremoto bancario, ecco i cinque fronti della crisi (e chi rischia) Derivati, immobiliare, sistema ombra in combo con le criptovalute, stop ai prodotti interbancari, fondi russi in fuga: ecco cosa mette le banche occidentali sotto stress ... Il Parlamento turco ha approvato la richiesta. Un atto atteso dopo l'incontro a metà marzo tra l presidente turco Recep Tayyip Erdogan e l'omologo finlandese Sauli Niinisto.Per la Svezia deciderà il n ...Derivati, immobiliare, sistema ombra in combo con le criptovalute, stop ai prodotti interbancari, fondi russi in fuga: ecco cosa mette le banche occidentali sotto stress ...