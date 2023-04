Terra amara anticipazioni | si parla di scandalo in città

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... zazoomblog : Terra Amara 2 anticipazioni 1 Aprile 2023 - #Terra #Amara #anticipazioni #Aprile - MEDIATURKEYSOAP : Terra Amara 2 anticipazioni 1 Aprile 2023 - tatamiwolfe_ : Comunque terra amara mi sta sfasciando mi sta facendo veramente venire i nervi e’ tutto sbagliato vorrei cambiare o… - im_francescoo : @annalisaa_p amo riportiamolo in questa amara terra - redazionetvsoap : #TerraAmara Non si placa la rabbia e la sete di vendetta di Demir. Ecco cosa succederà nelle future puntate della s… -

Le puntate italiane diin onda tra qualche mese metteranno in seria difficoltà Demir Yaman (Murat Ünalm), convinto erroneamente che la moglie Züleyha Altun (Hilal Altnbilek) abbia allacciato una relazione ...In particolare tra gli ospiti di Verissimo di sabato 1 e domenica 2 aprile ci saranno Melike Ipek Yalova e Ugur Gunes di, già arrivati singolarmente nelle scorse settimane e adesso, come ...Ad oggi, Mujgan è triste e tormentata perché sa che Yilmaz ama ancora Zuleyha . Le Anticipazioni turche delle puntate di, che a breve andranno in onda su Canale 5 , ci mostrano che la dottoressa scoprirà anche che il piccolo Adnan è in realtà il figlio del marito . Da quel momento, la Hekimoglu cambierà ...

Anticipazioni Terra Amara, estrae la pistola e gli spara: Zuleyha nel panico più totale ILSIPONTINO.NET

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful e Terra Amara - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 1°aprile ...Le puntate italiane di Terra Amara in onda tra qualche mese metteranno in seria difficoltà Demir Yaman (Murat Ünalmis), convinto erroneamente che la ...