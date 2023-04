Terni, suicida in carcere l’uomo fermato per aver ucciso la moglie. L’avvocato: “Doveva essere sorvegliato”. Il sindacato Uilpa: “È una carneficina” (Di sabato 1 aprile 2023) Si è impiccato in carcere a Terni dove era stato portato in seguito al fermo per il femminicidio della moglie. Xhafer Uruci, 62 anni, aveva accoltellato a morte la donna, 56 anni. Nella notte tra giovedì e venerdì era stato sottoposto a fermo dalla polizia con l’accusa di omicidio volontario. Era stato bloccato subito dopo il delitto nella stessa casa dove la coppia di origini albanesi viveva. Secondo quanto riporta l’Ansa l’uomo era da solo in una cosiddetta cella di transito. Una procedura prevista in attesa dell’udienza nella quale il gip Doveva esaminare la richiesta di convalida di fermo. l’uomo aveva già incontrato lo psicologo del carcere. La cella nella quale si è ucciso, inoltre, è vicina all’infermeria del carcere. I soccorsi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 1 aprile 2023) Si è impiccato indove era stato portato in seguito al fermo per il femminicidio della. Xhafer Uruci, 62 anni, aveva accoltellato a morte la donna, 56 anni. Nella notte tra giovedì e venerdì era stato sottoposto a fermo dalla polizia con l’accusa di omicidio volontario. Era stato bloccato subito dopo il delitto nella stessa casa dove la coppia di origini albanesi viveva. Secondo quanto riporta l’Ansaera da solo in una cosiddetta cella di transito. Una procedura prevista in attesa dell’udienza nella quale il gipesaminare la richiesta di convalida di fermo.aveva già incontrato lo psicologo del. La cella nella quale si è, inoltre, è vicina all’infermeria del. I soccorsi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Terni, suicida in carcere l’uomo fermato per aver ucciso la moglie. L’avvocato: “Doveva essere sorvegliato”. Il sin… - infoitinterno : Si suicida arrestato a Terni, siamo alla pena di morte di fatto - palfabo : #Cronaca #omicidio - infoitinterno : Suicida in carcere l'uomo accusato di aver ucciso la moglie a Terni - infoitinterno : Morto suicida in carcere l'uomo fermato per il femminicidio di Terni -