Terni, detenuto si toglie la vita: era stato fermato per omicidio della moglie (Di sabato 1 aprile 2023) (Adnkronos) – Un uomo di 62 anni si è suicidato nel carcere di Terni dove si trovava dopo aver ucciso la moglie a coltellate al culmine di una lite. L’uomo si è impiccato con le lenzuola legate al tubolare della tenda della finestra della cella detta di ‘transito’. Nella notte tra giovedì e venerdì era stato sottoposto a fermo dalla polizia con l’accusa di omicidio volontario. Nelle prime ore della mattina, intorno alle 6.45, uno degli agenti che faceva un giro di controllo ha sentito un rumore e lo ha trovato impiccato. Vani sono stati i soccorsi. “Siamo al 12esimo suicidio nel 2023 di un detenuto nelle carceri italiane, cui aggiungere un appartenente al Corpo di polizia penitenziaria che solo qualche giorno fa si è tolto la ... Leggi su italiasera (Di sabato 1 aprile 2023) (Adnkronos) – Un uomo di 62 anni si è suicidato nel carcere didove si trovava dopo aver ucciso laa coltellate al culmine di una lite. L’uomo si è impiccato con le lenzuola legate al tubolaretendafinestracella detta di ‘transito’. Nella notte tra giovedì e venerdì erasottoposto a fermo dalla polizia con l’accusa divolontario. Nelle prime oremattina, intorno alle 6.45, uno degli agenti che faceva un giro di controllo ha sentito un rumore e lo ha trovato impiccato. Vani sono stati i soccorsi. “Siamo al 12esimo suicidio nel 2023 di unnelle carceri italiane, cui aggiungere un appartenente al Corpo di polizia penitenziaria che solo qualche giorno fa si è tolto la ...

