Tentano di rubargli lo scooter | ma lui resiste e gli sparano Il benzinaio assiste impassibile

(Di sabato 1 aprile 2023) "Si spara per niente, con una cattiveria inaudita, segnale di una deriva violenta che non sembra avere un freno. Ci auguriamo che questi due criminali siano individuati e arrestati al più presto". ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ShardanFreeMan : RT @Agenzia_Ansa: Tentano di rubargli lo scooter, ma lui resiste e gli sparano. 'Si spara davanti ad altre persone, senza la minima paura d… - massi19732 : RT @Agenzia_Ansa: Tentano di rubargli lo scooter, ma lui resiste e gli sparano. 'Si spara davanti ad altre persone, senza la minima paura d… - AndreaAsilo : RT @Agenzia_Ansa: Tentano di rubargli lo scooter, ma lui resiste e gli sparano. 'Si spara davanti ad altre persone, senza la minima paura d… - aperegina61 : RT @Agenzia_Ansa: Tentano di rubargli lo scooter, ma lui resiste e gli sparano. 'Si spara davanti ad altre persone, senza la minima paura d… - MassimoChiaram7 : RT @Agenzia_Ansa: Tentano di rubargli lo scooter, ma lui resiste e gli sparano. 'Si spara davanti ad altre persone, senza la minima paura d… -

"Si spara per niente, con una cattiveria inaudita, segnale di una deriva violenta che non sembra avere un freno. Ci auguriamo che questi due criminali siano individuati e arrestati al più presto". ..."Immagini scioccanti, assurde. Si spara davanti ad altre persone, senza la minima paura di conseguenze e senza temere di ammazzare. Si spara per niente, con una cattiveria inaudita, segnale di una ...Un giorno Derek uccide due ragazzi di colore chedila macchina, e per questo finisce in carcere, dove entra subito nel gruppo dei neonazisti. Quando però si accorge della loro ...

Napoli, tentano di rubargli lo scooter, ma lui resiste e gli sparano ... Agenzia ANSA

GAIARINE - Verso le 16 di oggi, 1 aprile 2023, un anziano ultra ottantenne è stato aggredito per strada in via dei Fracassi a Gaiarine da uno sconosciuto in bicicletta che ha tentato ...Un minuto e mezzo di paura. Tanto dura il video condiviso dal deputato campano dell'Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli e che riprende una ...