Tennis | Sinner per il titolo a Miami | quote sul filo per la finale con Medvedev

Miami, 1 apr. - (Adnkronos) - Jannik Sinner punta l'ottavo titolo Atp in carriera, nella finale del Masters 1000 di Miami contro Daniil Medvedev. L'altoatesino si è reso protagonista di una semifinale da antologia contro Carlos Alcaraz, battuto in tre set in rimonta. Ora, la sfida contro il russo, mai battuto nei cinque incroci precedenti, l'ultimo poche settimane fa, ancora in finale, nel cemento indoor di Rotterdam. Numeri che vedono Medvedev favorito, secondo i bookmakers, anche se con una quota abbastanza alta: la vittoria del numero 5 del ranking mondiale, infatti, è quotata tra l'1,74 di Planetwin365 e l'1,82 di 888sport; subito dietro il successo di Sinner, a 2 volte la posta su Snai.

