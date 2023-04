Tennis, Sinner batte il numero 1 al mondo Alcaraz e va in finale a Miami – Il video (Di sabato 1 aprile 2023) L’italiano Jannik Sinner conquista la finale del torneo Masters 1000 di Miami. Sul cemento Usa il 21enne altoatesino numero 11 al mondo ha eliminato per 6-7(4/7) 6-4 6-2 il 19enne spagnolo n.1 della classifica Atp e campione in carica Carlos Alcaraz e ora sfiderà per il titolo il 27enne russo Daniil Medvedev (n.5). In finale affronterà Daniil Medvedev ha vinto il derby russo contro Karen Khachanov raggiungendo la sua prima finale a Miami, la quinta consecutiva in due mesi. Il numero 5 del mondo ha prevalso 7-6 (7/5), 3-6, 6-3 contro il connazionale (n. 16). Medvedev, vincitore dei tornei di Rotterdam, Doha e Dubai a febbraio, ora ha uno score di 23 vittorie nelle ultime 24 partite. March 31, 2023 ... Leggi su open.online (Di sabato 1 aprile 2023) L’italiano Jannikconquista ladel torneo Masters 1000 di. Sul cemento Usa il 21enne altoatesino11 alha eliminato per 6-7(4/7) 6-4 6-2 il 19enne spagnolo n.1 della classifica Atp e campione in carica Carlose ora sfiderà per il titolo il 27enne russo Daniil Medvedev (n.5). Inaffronterà Daniil Medvedev ha vinto il derby russo contro Karen Khachanov raggiungendo la sua prima, la quinta consecutiva in due mesi. Il5 delha prevalso 7-6 (7/5), 3-6, 6-3 contro il connazionale (n. 16). Medvedev, vincitore dei tornei di Rotterdam, Doha e Dubai a febbraio, ora ha uno score di 23 vittorie nelle ultime 24 partite. March 31, 2023 ...

