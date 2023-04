Tennis, Petra Kvitova dura su russi e bielorussi: “Non dovrebbero giocare a Wimbledon” (Di sabato 1 aprile 2023) Petra Kvitova è riuscita a conquistare la prima finale della sua lunga carriera a Miami. Dopo tanti successi e qualche anno in cui è rimasta un po’ in disparte, ha l’opportunità di poter tornare in top 10 per la prima volta da settembre 2021 e potrebbe riprendersi un titolo 1000 dopo cinque anni. A contrastarla sarà la kazaka Elena Rybakina. “Credo di aver giocato bene già ad Indian Wells. Perdere lì ai quarti mi ha fatto male, è stata una partita molto dura contro Sakkari. Quando sono arrivata qui stavo un po’ meglio e mi sono sentita bene in campo. Le condizioni non sono uguali alla California, ma qui mi piace di più. Il campo è più veloce e le palle viaggiano, il mio servizio sta funzionando bene“. La ceca è stata interpellata su una questione alquanto spinosa, riguardante la decisione di Wimbledon di reintegrare i ... Leggi su oasport (Di sabato 1 aprile 2023)è riuscita a conquistare la prima finale della sua lunga carriera a Miami. Dopo tanti successi e qualche anno in cui è rimasta un po’ in disparte, ha l’opportunità di poter tornare in top 10 per la prima volta da settembre 2021 e potrebbe riprendersi un titolo 1000 dopo cinque anni. A contrastarla sarà la kazaka Elena Rybakina. “Credo di aver giocato bene già ad Indian Wells. Perdere lì ai quarti mi ha fatto male, è stata una partita moltocontro Sakkari. Quando sono arrivata qui stavo un po’ meglio e mi sono sentita bene in campo. Le condizioni non sono uguali alla California, ma qui mi piace di più. Il campo è più veloce e le palle viaggiano, il mio servizio sta funzionando bene“. La ceca è stata interpellata su una questione alquanto spinosa, riguardante la decisione didi reintegrare i ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... juventitudine : anche un certo sostegno per la Russia che va oltre il tennis. A volte prima di criticare ogni dichiarazione andrebb… - gianmilan76 : RT @sportface2016: WTA 1000 Miami, Petra #Kvitova: 'Russi e bielorussi? Non dovrebbero partecipare alle Olimpiadi' #MiamiOpen #Paris2024 h… - sportface2016 : WTA 1000 Miami, Petra #Kvitova: 'Russi e bielorussi? Non dovrebbero partecipare alle Olimpiadi' #MiamiOpen… - Cristia50683675 : @Ubitennis Se si bannassero tutti gli atleti Usa per le guerre che hanno fatto in giro per il mondo non ci sarebber… - BananitaMayu : RT @lorenzofares: Che esempio, @Petra_Kvitova ???? A 33 anni può vincere il #MiamiOpen ?? e tornare in top10 #WTA in un colpo solo Avrebbe… -