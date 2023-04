Televoto GF VIP, chi va in finale tra Alberto e Milena? Sondaggi, percentuali e anticipazioni 3 aprile 2023 (Di sabato 1 aprile 2023) A molti non sembrerà vero, ma dopo mesi e mesi la finale del Grande Fratello Vip è quasi arrivata. E il 3 aprile, quindi tra pochissimo, verrà decretato il vincitore (o la vincitrice) di questa edizione, la più lunga di sempre. Al timone Alfonso Signorini, che da metà settembre ha potuto contare sul supporto delle sue opinioniste Orietta Berti e la veterana Sonia Bruganelli. A dare voce al popolo web, invece, Giulia Salemi, tra tweet e tendenze. Ma cosa succederà nell’ultima e imperdibile puntata? Chi, ancora in bilico, riuscirà ad accedere alla finale? E chi, invece, dovrà rinunciare al sogno della vittoria e del ricco montepremi? Alberto De Pisis e Milena Miconi al Televoto per la finale del GF VIP Dopo l’eliminazione di Andrea Maestrelli e quella inaspettata di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 1 aprile 2023) A molti non sembrerà vero, ma dopo mesi e mesi ladel Grande Fratello Vip è quasi arrivata. E il 3, quindi tra pochissimo, verrà decretato il vincitore (o la vincitrice) di questa edizione, la più lunga di sempre. Al timone Alfonso Signorini, che da metà settembre ha potuto contare sul supporto delle sue opinioniste Orietta Berti e la veterana Sonia Bruganelli. A dare voce al popolo web, invece, Giulia Salemi, tra tweet e tendenze. Ma cosa succederà nell’ultima e imperdibile puntata? Chi, ancora in bilico, riuscirà ad accedere alla? E chi, invece, dovrà rinunciare al sogno della vittoria e del ricco montepremi?De Pisis eMiconi alper ladel GF VIP Dopo l’eliminazione di Andrea Maestrelli e quella inaspettata di ...

