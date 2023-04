Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimeinfo : @vogueph ??? Chi è Maria Oggay, la storica tatuatrice di 106 anni presente sulla copertina di #Vogue! ???? - sallo_news : A 106 anni su Vogue: è la più anziana tatuatrice al mondo - domenicosabell1 : Tatuatrice di 106 anni in copertina su Vogue: chi è Maria Oggay, la persona più anziana mai apparsa sulla rivista - leggoit : Tatuatrice di 106 anni in copertina su Vogue: chi è Maria Oggay, la persona più anziana mai apparsa sulla rivista - Oekpetry : Sulla copertina di Vogue Filippine la tatuatrice di 106 anni: 'Forza e bellezza' -

Una modella di 106 anni in copertina su Vogue Filippine: Apo Whang-Od è la persona più anziana mai apparsa sulla prestigiosa rivista di moda, che nel mese di aprile rompe il tabù dell'età. Whang Od aveva 16 anni quando iniziò la sua carriera di tatuatrice.

Apo Maria «Whang-Od» è l’ultima tatuatrice della pratica millenaria del batok. «Ha impresso sulla pelle i simboli della tribù Kalinga che significano forza, coraggio e bellezza ...Una modella di 106 anni in copertina su Vogue: il numero di aprile del mensile di moda più famoso del mondo nella versione per le Filippine ritrae Apo Whang-Od, conosciuta anche come Maria Oggay, famo ...