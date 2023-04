Targhe alterne sulla statale Amalfitana in occasione della Settimana Santa (Di sabato 1 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiAmalfi (Sa) – Tornano le Targhe alterne sulla statale 163 Amalfitana in occasione della Settimana Santa, secondo le previsioni contenute nell’ordinanza Anas n. 340 del 2019. Il provvedimento avrà quindi valore dal 3 al 10 aprile 2023 (lunedì in Albis) compreso e sarà riproposto anche dal 24 aprile al 2 maggio 2023 in coincidenza con i più noti “ponti” festivi. In queste date il transito a Targhe alterne di tutti gli autoveicoli avverrà dalle ore 10 alle ore 18 con questa modalità: nei giorni con data dispari, transito vietato per le Targhe con ultima cifra numerica dispari; nei giorni con data pari, transito vietato per le Targhe con ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 1 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiAmalfi (Sa) – Tornano le163in, secondo le previsioni contenute nell’ordinanza Anas n. 340 del 2019. Il provvedimento avrà quindi valore dal 3 al 10 aprile 2023 (lunedì in Albis) compreso e sarà riproposto anche dal 24 aprile al 2 maggio 2023 in coincidenza con i più noti “ponti” festivi. In queste date il transito adi tutti gli autoveicoli avverrà dalle ore 10 alle ore 18 con questa modalità: nei giorni con data dispari, transito vietato per lecon ultima cifra numerica dispari; nei giorni con data pari, transito vietato per lecon ...

