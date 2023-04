Tajani | Europa non può essere solo a trazione franco-tedesca

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Antonio_Tajani : Oggi a #Roma per il 19° Foro di Dialogo Italia-Spagna. Un momento di condivisione tra rispettivi modelli imprendito… - santegidionews : Alla #Farnesina @Marco_europa con @Antonio_Tajani @padrenz @ChiorazzoAngelo @FIGC presenta la missione umanitaria i… - franser_real : ??? LA PRIMA PAGINA DEL MATTINO DI NAPOLI Spinta del Colle per il Pnrr Meloni a colloquio con Mattarella: niente… - franser_real : ??? LA PRIMA PAGINA DEL MESSAGGERO Il dialogo con il premier: niente strappi con l'Europa, Recovery da centrare Taj… - Piu_Europa : RT @riccardomagi: Tajani pronuncia parole irripetibili su donne.Non sa che regolamentare GPA solidale garantisce loro autodeterminazione. I… -

Non deve essere un'solo Est - Ovest, ma anche Nord - Sud", ha spiegato il ministro. Da ... Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio, al XIX Foro di dialogo Italia - Spagna a Roma. ..."Non commettiamo l'errore di lasciare la Tunisia ai Fratelli musulmani" , ha aggiunto. ...in mare (modello guardia costiera libica) anche Saied può essere destinatario dei miliardi dell'(...Io sono una persona nera e vedo che attualmente in Italia e inci sono politici che vogliono ... Vedi Anche Tunisia, il ministro degli Esteri: "No a Mare Nostrum Europea". E difende Saied ...

Tajani, nessuna frizione con Europa ma tuteliamo interessi Agenzia ANSA

“Non ci deve essere una Europa solo a trazione franco-tedesca. Non deve essere un'Europa solo Est-Ovest, ma anche Nord-Sud", ha spiegato il ministro. Da questo punto di vista, l'apporto di Roma e Madr ...A palazzo Chigi lo definiscono «un ampio giro d’orizzonte». Un tagliando sull’agenda di governo che, spiegano, «è nella natura delle cose» e ha toccato ...