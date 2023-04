Tajani contro l’utero in affitto: “La donna non si mercifica, il suo corpo non è un forno dove si sfornano patate” (Di sabato 1 aprile 2023) Roma, 1 apr – Il ministro degli affari esteri e Vicepresidente del Consiglio dei ministri Antonio Tajani si è espresso duramente, nella giornata di ieri, sul tema dell’utero in affitto a margine del comizio conclusivo del centrodestra a Udine, in occasione delle elezioni regionali del Friuli-Venezia Giulia, le quali si terranno domenica 2 e lunedì 3 aprile. Il coordinatore nazionale di Forza Italia ha affermato che: “Non si può sfruttare la donna: non è una macchinetta delle sigarette. l’utero di una donna non deve essere utilizzato per sfornare figli come se fosse un forno dove si sfornano le patate arrosto“. Per Tajani è “una scelta inaccettabile” “Non c’entra niente essere omofobico – ha ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 1 aprile 2023) Roma, 1 apr – Il ministro degli affari esteri e Vicepresidente del Consiglio dei ministri Antoniosi è espresso duramente, nella giornata di ieri, sul tema delina margine del comizio conclusivo del centrodestra a Udine, in occasione delle elezioni regionali del Friuli-Venezia Giulia, le quali si terranno domenica 2 e lunedì 3 aprile. Il coordinatore nazionale di Forza Italia ha affermato che: “Non si può sfruttare la: non è una macchinetta delle sigarette.di unanon deve essere utilizzato per sfornare figli come se fosse unsilearrosto“. Perè “una scelta inaccettabile” “Non c’entra niente essere omofobico – ha ...

