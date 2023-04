Tabellone Wta Charleston 2023 | Pegula cerca il trionfo in patria | Bencic difende il titolo

(Di sabato 1 aprile 2023) Ilprincipale del Wta 500 di, in programma dal 3 al 9 aprile sulla terra verde della South Carolina. Jessicaè la prima favorita del seeding e proverà a trionfare in, ma sono tante le pretendenti al. A partire da Belinda, qui vincitrice dodici mesi fa, mentre la seconda testa di serie Ons Jabeur cercherà di uscire da un momento abbastanza complicato sia dal punto di vista fisico che di conseguenza anche sotto il piano dei risultati. Da segnalare il ritorno in campo di Elina Svitolina dopo la gravidanza. Nessun’azzurra al via, con Trevisan e Cocciaretto che si sono cancellate nei giorni immediatamente precedenti all’inizio del torneo.WTA 500...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #WTACharleston | Il tabellone principale: #Pegula cerca il trionfo in patria, #Bencic difende il titolo - livetennisit : WTA 500 Charleston e WTA 250 Bogotà: Il Tabellone di Qualificazione. Due azzurre in Colombia - SuperTennisTv : Definiti i quarti di finale del tabellone #WTA del #MiamiOpen: Trevisan ?? Rybakina Pegula ?? Potapova Alexandrova ??… - OA_Sport : WTA Miami, chi affronterà ora Martina Trevisan ai quarti: il tabellone dell’azzurra - - pietroscogna : Una congiuntura favorevole (ritiro di Swiatek) le ha aperto la strada nel tabellone, ma @MartinaTrevisa3 ha dimostr… -

Una vittoria ed una sconfitta per l'italtennis nelle qualificazioni del250 di Bogotà . Sulla terra rossa della capitale colombiana Nuria Brancaccio come da pronostico ...medesimo spot di. ...D: Hai raggiunto la tua prima finale1000 12 anni fa e ora ci sei tornata. Cosa pensi che dica ... Ilmaschile US Open 2022 Ilfemminile US Open 2022A lottare per il titolo al1000 di Miami saranno la kazaka Elena Rybakine a la ceca Petra ... Ilmaschile US Open 2022 Ilfemminile US Open 2022

Tabellone Wta Charleston 2023: Pegula cerca il trionfo in patria ... SPORTFACE.IT

C’è chi rimane negli USA prima di andare a Montecarlo. La tradizione impone lo svolgimento dell’ATP 250 di Houston, l’iconico torneo su terra rossa che si gioca nel Texas, una specie di caso unico nel ...11 del ranking WTA lunedì prossimo, e potrà rientrare nelle Top 10 in ... da cui sono esclusi coloro ammessi in tabellone direttamente o con il ranking protetto o sono in top 50 all’inizio della sfida ...